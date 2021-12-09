Выявлена II генетическая версия «омикрона»

Согласно сведениям, предоставленным изданием The Guardian, австралийским ученым в штате Квинсленд удалось обнаружить вторую генетическую версию ковидного штамма «омикрон». Новый подвид был выявлен в образцах второго инфицированного данным штаммом гражданина Австралии, который в недавнем прошлом посещал Нигерию (ист.: Иветт Д'Ат, министр здравоохранения Квинсленда).



Квинслендский министр здравоохранения по этому поводу заявила: «Я хочу выразить огромную благодарность нашим судебно-медицинским и научным службам, потому что их работа с международным комитетом привела к переклассификации «омикрона» на два подвида, и обе они есть здесь, в Квинсленде».



В то же время профессор Питер Коллиньон, инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета, предвидящий распространение нововыявленного субварианта по разным континентам, считает неправильным определять его как «новый штамм». «Не думаю, что это можно назвать новым вариантом, это подтип. Новый вариант означает серьезное изменение по сравнению с теми штаммами, которые у нас уже были», – сказал врач.



Сообщается, что в вышеупомянутом подвиде SARS-CoV-2 осталось около 50 % генетических изменений «омикрона», но у него не «выпадает S-ген», что затрудняет его определение методом ПЦР-тестирования (ист.: 9News со ссылкой на специалистов).