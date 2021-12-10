Российские ученые определили четыре полногеномных штамма «омикрон»

Сотрудники ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора выделили 4 отдельных полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, которые прибыли из других государств. Такой информацией в Петербурге поделился в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям доктор биологических наук Ринат Максютов, занимающий пост гендиректора научного центра.



В соответствии с данными, предоставленными информагентству РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, в России всего 2 человека, у которых обнаружили штамм «омикрон», при этом исследование выполнялось в 2 разных институтах.



Г-н Максютов предполагает, что созданный учеными «Вектора» прививочный препарат от Covid-19 «ЭпиВакКорона» будет эффективен против штамма «омикрон», что на практике будет проверено в скором будущем (ист.: «Интерфакс»).



На данном этапе в ЮАР «омикрон» преобладает и стремительными темпами вытесняет «дельту». Об этом на пресс-конференции рассказал глава Минздрава ЮАР Джо Паахла.