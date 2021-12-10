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Омикрон распространяется на территории РФ

13 декабря в 15:07 Медицина 0 173 Карина Мелова
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Как уведомила зампредседателя правительства Татьяна Голикова, новый штамм ковида под названием «омикрон» выявлен у шестнадцати из 177 граждан РФ, посетивших ЮАР в недавнем прошлом. Ранее были зафиксированы первые два случая инфицирования омикроном среди россиян, вернувшихся из ЮАР. По словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, заразившиеся вышеупомянутым штаммом люди были привиты и имеют легкое течение болезни.

Согласно информации, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения, на сегодняшний день омикрон успел проникнуть в 63 страны. Определено, что данному штамму присущи много мутаций, но пока не ясно, какое влияние они оказывают на свойства Covid-19.

Впервые омикрон был выявлен в ноябре на юге Африки. Учитывая наличие 32 мутаций, он считается более заразным штаммом, чем ранее определенные варианты, однако при этом, гипотетически, вызывает более легкое течение болезни.
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