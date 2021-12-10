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Коронавирус в России сегодня

Сегодня в 14:09 Медицина 0 163 Карина Мелова
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По данным оперативного штаба по борьбе с Covid-19, за последние 24 часа в РФ выявлено 28 363 случая инфицирования опасным вирусом. При этом уточняется, что вот уже два дня эта цифра не превосходит 29 000 случаев. В относительном исчислении суточный прирост числа заболевших равен 0,28 %. За все время распространения коронавируса на территории РФ заболели свыше десяти миллионов россиян, а именно 10 103 160 человек.

Лидерами по заболеваемости сегодня стали Москва (+2459), Санкт-Петербург (+2055), Подмосковье (+1739), Красноярский край (+715), Краснодарский край (+687) и Пермский край (+661).

За последние сутки в России зарегистрировано 1142 летальных исхода, к которым привел ковид. Всего данная болезнь унесла жизни 292 891 россиянина.

Количество выздоровевших после перенесения коронавируса сегодня составило 35 633, всего же избавиться от коварного заболевания удалось 8 839 633 пациентам.

На данный момент уровень коллективного иммунитета в РФ достигает 55,7 %. Сообщается, что первый компонент вакцины введен 74,2 млн граждан. Полный курс вакцинации прошли примерно 67,3 млн человек.
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