Прививочный препарат «КовиВак» допустили к использованию в Белоруссии

Согласно уведомлению пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Беларусь, датируемому 16 декабря, ведомство разрешило ввозить и использовать прививочный препарат от COVID-19 российского производства под названием «КовиВак».



В частности, в пресс-службе сообщили: «Министерством здравоохранения Республики Беларусь в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года № 161-З «Об обращении лекарственных средств» выдано разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак» против COVID-19. Эта вакцина инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний».



По данным ведомства, 6 декабря была осуществлена поставка вакцины на аптечный склад, а 13–15 декабря свыше 300 000 ее доз были направлены во все области Белоруссии.