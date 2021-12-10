Препарат «Эпиваккорона-Н» поступил в гражданский оборот

По данным представителей ГНЦ ВБ «Вектор», первые 12 тысяч доз разработанного центром прививочного препарата от Covid-19 «Эпиваккорона-Н» поступили в гражданский оборот и применяются во время III фазы клинических исследований. В испытаниях примут участие 250 мужчин и женщин в возрасте старше 60 лет (ист.: «РИА Новости»).



Как пояснил разработчик, отличие данной вакцины от «ЭпиВакКороны» лежит в процессе технологического производства, изменение которого по законодательству РФ требует организации новых клинических исследований с целью доказать эффективность и безопасность препарата и отсутствие тяжелых побочных эффектов после его введения.



Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» в форме суспензии для внутримышечного введения уже пятой прошла регистрацию в РФ в конце лета. Препарат вводится в 2 этапа с интервалом минимум 14–21 день. Побочные действия включают боль в месте введения и непродолжительное поднятие температуры тела не выше 38,5 градусов.



Всего в России официально зарегистрированы 5 вакцин от Covid-19: «Спутник V» и «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак». Кроме того, прошла регистрацию вакцина «Спутник М», разработанная для детей в возрасте от 12 до 17 лет.