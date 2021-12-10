AstraZeneca: бустерная доза вакцины эффективна против штамма «омикрон»

Согласно пресс-релизу британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, составленному по итогам лабораторных исследований, третья доза прививочного препарата ее производства весьма эффективна в борьбе с нововыявленным штаммом Covid-19 под названием «омикрон».



По данным разработчиков вакцины, титры нейтрализующих антител для «омикрона» увеличились после введения бустерной дозы вакцины Vaxzevria по сравнению с титрами после II дозы. Уровень антител после введения III дозы превысил их уровень у людей, перенесших инфицирование такими штаммами: «альфа», «бета», «дельта» и первоначальный вариант коронавируса.



«Сыворотка, полученная от пациентов спустя месяц после получения третьей, бустерной дозы вакцины нейтрализовала «омикрон»-штамм на уровне, который в целом соответствовал наблюдаемому после принятия второй дозы от дельта-варианта», – гласит уведомление.



Данным исследованием занялись специалисты Оксфорда. Участниками испытаний стал 61 человек (40 людям ввели 3 дозы Vaxzevria, 20 людям – 3 дозы вакцины Pfizer и BioNTech). Джон Белл, соавтор исследования, заметил: «Очень воодушевляет то, что современные вакцины способны защищать от «омикрона» после третьей бустерной дозы. Эти результаты поддерживают использование третьей бустерной дозы в рамках национальных стратегий по вакцинации, особенно для ограничения распространения вызывающих беспокойство вариантов вируса, в частности, омикрона».