Вышли новые рекомендации по лечению коронавируса

Вышла новая редакция методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции (ист.: ведомственная пресс-служба).



Четырнадцатая версия рекомендаций содержит данные о выявленном в Южной Африке штамме «омикрон»: «Вариант омикрон, несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2».



Рекомендации по спецпрофилактике Covid-19 дополнены прививочным препаратом для детей от 12 лет «Гам-ковид-вак-М». Также в раздел «Патогенетическое лечение» включены особенности назначения антикоагулянтов. Кроме того, разделы о лечении коронавируса описывают новые препараты нирматрелвир+ритонавир и «МИР 19», обновлены данные о применении препарата фавипиравир и о медикаментах на основе моноклональных антител для лиц из групп особого риска тяжелого течения заболевания.



В предыдущий раз Минздрав обновлял методические рекомендации в ноябре 2021 г.