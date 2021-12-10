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Вышли новые рекомендации по лечению коронавируса

28 декабря в 13:54 Медицина 0 196 Карина Мелова
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Вышла новая редакция методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции (ист.: ведомственная пресс-служба).

Четырнадцатая версия рекомендаций содержит данные о выявленном в Южной Африке штамме «омикрон»: «Вариант омикрон, несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2».

Рекомендации по спецпрофилактике Covid-19 дополнены прививочным препаратом для детей от 12 лет «Гам-ковид-вак-М». Также в раздел «Патогенетическое лечение» включены особенности назначения антикоагулянтов. Кроме того, разделы о лечении коронавируса описывают новые препараты нирматрелвир+ритонавир и «МИР 19», обновлены данные о применении препарата фавипиравир и о медикаментах на основе моноклональных антител для лиц из групп особого риска тяжелого течения заболевания.

В предыдущий раз Минздрав обновлял методические рекомендации в ноябре 2021 г.
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