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ВОЗ озвучила причину промедления в одобрении вакцины «Спутник V»

Сегодня в 13:07 Медицина 0 155 Карина Мелова
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По словам официального представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, одобрение прививочного препарата российского производства от коронавируса под названием «Спутник V» замедлилось из-за длительности процедуры проверки технологических процессов (ист.: RT).

Так, г-жа Харрис дала пояснения: «У нас в ВОЗ существует так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства. Зачастую именно третье – проверка технологических процессов – требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зелёный свет». Как она утверждает, прочие регуляторы выполняют аналогичные шаги.

Согласно сделанному ранее директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге прогнозу, существует вероятность одобрения российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения в первом квартале 2022 г. вследствия рассмотрения досье о препарате.

14 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил сведения о недостаточности у ВОЗ необходимых для регистрации вакцины данных. Основанием этому послужила разница в стандартах. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что РФ готова поэтапно адаптироваться к стандартам зарубежных регуляторов.
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