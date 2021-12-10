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В РФ зарегистрировано 103 случая инфицирования «омикроном»

30 декабря в 15:49 Медицина 0 286 Карина Мелова
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По данным, предоставленным руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, в РФ выявили 103 случая заражения ковидным штаммом «омикрон», получившим свое название по пятнадцатой букве греческого алфавита.

Вышеназванный штамм B.1.1.529, содержащий множество мутаций в S-белке, был впервые обнаружен в конце ноября в Ботсване и в Южно-Африканской Республике. Вирусологи полагают, что нововыявленные изменения в геноме SARS-CoV-2 свидетельствуют о значительной трансмиссивности штамма и его защищенности от антител вакцинированных и перенесших болезнь людей. Однако это лишь предварительные суждения. Ученые допускают возможность первоначального зарождения B.1.1.529 в организме человека с ослабленным иммунитетом.

ВОЗ категоризирует B.1.1.529 как «вызывающий озабоченность». По мнению экспертов, этим штаммом могут инфицироваться также привитые и переболевшие люди.
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