В Южной Корее зарегистрированы первые 2 летальных исхода от последствий «омикрона»

По данным, имеющимся в распоряжении информагентства Yonhap, в Южной Корее зарегистрированы первые два летальных исхода от последствий омикрон-штамма Covid-19. Как сообщается, оба пациента больницы города Кванджу (329 км от Сеула), умершие 27 и 29 декабря, были в возрасте свыше 90 лет.



Согласно сведениям, которыми поделилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, штамм «омикрон» в 3–5 раз заразнее и может проявляться быстрее прочих подвидов опасного вируса – на третий-пятый день после инфицирования.



В результате исследований, проведенных Национальным институтом инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университетом Претории, было установлено, что уровень смертности вследствие заражения «омикроном» (4,5 %) на 75 процентов ниже, чем вследствие инфицирования иными ковидными штаммами (21,3 %).



Генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов акцентировал внимание на высокой скорости распространения нового штамма и потенциальной возможности его конкурирования с «дельтой» в РФ.



Напомним, в России проводится бесплатная массовая вакцинация от коронавируса шестью официально зарегистрированными препаратами, среди которых «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник M».