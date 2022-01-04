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В РФ одобрили программу бесплатной медпомощи

3 января в 14:53 Медицина 0 340 Карина Мелова
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В РФ одобрили программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которая будет действовать на протяжении 2022–2024 годов. Данная программа начинает действовать в соответствии с постановлением председателя правительства Михаила Мишустина (ист.: пресс-служба кабмина).

В сообщении сказано, что в документе принят во внимание порядок работы медучреждений в условиях пандемии COVID-19. Также в программе оговорено финансирование стационарных отделений для организации углубленной диспансеризации граждан, перенесших ковид. Такие меры способствуют определению потенциальных осложнений, получению советов докторов и своевременной врачебной помощи.
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