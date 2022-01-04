В РФ одобрили программу бесплатной медпомощи

В РФ одобрили программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которая будет действовать на протяжении 2022–2024 годов. Данная программа начинает действовать в соответствии с постановлением председателя правительства Михаила Мишустина (ист.: пресс-служба кабмина).



В сообщении сказано, что в документе принят во внимание порядок работы медучреждений в условиях пандемии COVID-19. Также в программе оговорено финансирование стационарных отделений для организации углубленной диспансеризации граждан, перенесших ковид. Такие меры способствуют определению потенциальных осложнений, получению советов докторов и своевременной врачебной помощи.