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Сегодня в РФ минимальный с июня показатель заболеваемости Covid-19

4 января в 13:42 Медицина 0 342 Карина Мелова
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Согласно информации, предоставленной оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, в РФ за последние 24 часа впервые с 17 июня выявлено менее 16 000 новых случаев ковида, а именно 15 903 случая. В течение всей пандемии в стране зафиксировано 10 570 212 случаев инфицирования опасным вирусом.

Лидерами по приросту заболеваемости в этот раз стали столица (+1967), Санкт-Петербург (+1297), Подмосковье (+974), Челябинская область (+431), Краснодарский край (+428) и Свердловская область (+421).

За сутки в России зарегистрировано 834 летальных исхода от коронавируса. В общей сумме коварная болезнь унесла жизни 312 187 россиян.

Вылечиться от Covid-19 удалось уже 9 575 147 пациентам с диагнозом «коронавирус».

По состоянию на 30 декабря коллективный иммунитет к Covid-19 выработан на 61,8 % при целевом значении 80 %. Сообщается, что первым компонентом вакцины привились 78,7 миллионов граждан, тогда как полный курс вакцинации прошли свыше 74 с половиной миллионов человек.
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