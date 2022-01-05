Главная > Медицина

В Марселе во Франции ученые выявили новый штамм коронавируса

4 января в 15:35 Медицина 0 322 Карина Мелова
1 Изображение

По данным австрийского издания Heute, в Марселе на юге Франции выявлен очередной вариант Covid-19.

Так, в газете сообщается, что новый штамм обнаружили у туристов, которые вернулись во Францию из Камеруна. Вполне вероятно, возбудитель упомянутого штамма получил распространение в этой африканской республике. У всех инфицированных определена атипичная комбинация мутаций.

Нововыявленный вариант вируса под кодом B.1.640.2 сотрудники Института инфекционных заболеваний в Марселе назвали IHU, что соответствует названию университета, в котором они работают. Исследование французских специалистов показало наличие у нового штамма 46 мутаций, однако пока рано говорить о степени его заразности.

Новость о новом варианте коронавируса вечером 3 января обнародовали известные немецкоязычные средства массовой информации.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Совет Россия–НАТО будет заседать 12 января

4 января в 14:38 Внешняя политика

Сегодня в РФ минимальный с июня показатель заболеваемости Covid-19

4 января в 13:42 Медицина

Возгорание на НПЗ в Тюменской области

4 января в 12:46 Общество

В РФ одобрили программу бесплатной медпомощи

3 января в 14:53 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Пенсионерам могут начать выдавать предновогодние выплаты каждый год Регулятор установил официальный курс валют «на завтра» ВОЗ озвучила причину промедления в одобрении вакцины «Спутник V» ФАС: в следующем году скачок стоимости топлива не предвидится Вице-премьер считает немыслимым незавершение сертификации «СП – 2»

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2022

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru