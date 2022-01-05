В Марселе во Франции ученые выявили новый штамм коронавируса

По данным австрийского издания Heute, в Марселе на юге Франции выявлен очередной вариант Covid-19.



Так, в газете сообщается, что новый штамм обнаружили у туристов, которые вернулись во Францию из Камеруна. Вполне вероятно, возбудитель упомянутого штамма получил распространение в этой африканской республике. У всех инфицированных определена атипичная комбинация мутаций.



Нововыявленный вариант вируса под кодом B.1.640.2 сотрудники Института инфекционных заболеваний в Марселе назвали IHU, что соответствует названию университета, в котором они работают. Исследование французских специалистов показало наличие у нового штамма 46 мутаций, однако пока рано говорить о степени его заразности.



Новость о новом варианте коронавируса вечером 3 января обнародовали известные немецкоязычные средства массовой информации.