РАН в текущем году ожидает признания произведенных в РФ вакцин международными регуляторами

В Российской академии наук рассчитывают, что в текущем году международные регуляторы, включая Всемирную организацию здравоохранения, официально одобрят российские прививочные препараты от Covid-19 (ист.: ТАСС со ссылкой на главу РАН Александра Сергеева).



«В 2022 году это 100 % произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю», – заверил г-н Сергеев, добавив, что зарубежные компании, воспринимающие российские прививочные препараты как продукты конкурентов, отстаивают свои интересы, препятствуя выходу российских вакцин на международный уровень.



В конце прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров имел беседу с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом по вопросам регистрации российского прививочного препарата «Спутник V» и необходимости признания всеми государствами сертификатов о вакцинации от ковида.



На сегодняшний день на глобальном уровне выпущено не менее пятнадцати вакцин от Covid-19. В числе наиболее известных следующие: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson, «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».