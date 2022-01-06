Главная > Медицина

РАН в текущем году ожидает признания произведенных в РФ вакцин международными регуляторами

5 января в 14:46 Медицина 0 310 Карина Мелова
1 Изображение

В Российской академии наук рассчитывают, что в текущем году международные регуляторы, включая Всемирную организацию здравоохранения, официально одобрят российские прививочные препараты от Covid-19 (ист.: ТАСС со ссылкой на главу РАН Александра Сергеева).

«В 2022 году это 100 % произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю», – заверил г-н Сергеев, добавив, что зарубежные компании, воспринимающие российские прививочные препараты как продукты конкурентов, отстаивают свои интересы, препятствуя выходу российских вакцин на международный уровень.

В конце прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров имел беседу с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом по вопросам регистрации российского прививочного препарата «Спутник V» и необходимости признания всеми государствами сертификатов о вакцинации от ковида.

На сегодняшний день на глобальном уровне выпущено не менее пятнадцати вакцин от Covid-19. В числе наиболее известных следующие: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson, «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Политический курс Германии «трещит по швам» из-за «СП – 2»

5 января в 15:37 Внешняя политика

Российское внешнеполитическое ведомство обнародовало состав делегации на встрече Совета Россия–НАТО

5 января в 13:43 Внешняя политика

Спикер ГД пообещал принять все меры для скорейшего принятия закона о пожизненном заключении для педофилов

5 января в 12:42 Право

В Марселе во Франции ученые выявили новый штамм коронавируса

4 января в 15:35 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Пенсионерам могут начать выдавать предновогодние выплаты каждый год В РФ зарегистрировано 103 случая инфицирования «омикроном» Единый налоговый платеж для всех участников бизнес-сектора Президенты РФ и США готовятся к очередным переговорам В РФ одобрили программу бесплатной медпомощи

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2022

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru