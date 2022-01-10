Возможно, вскорости российских подростков начнут вакцинировать от коронавируса

На следующей неделе в РФ препаратом российского производства «Спутник М» могут на добровольной основе начать вакцинировать подростков 12–17 лет (ист.: Twitter-аккаунт «Спутник V» со ссылкой на директора ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Александра Гинцбурга).



В частности, уведомление в соцсети гласит: «Россия может начать добровольную вакцинацию детей в возрасте 12–17 лет вакциной «Спутник М» на следующей неделе».



Прививочный препарат от Covid-19 «Спутник М» 24 ноября был зарегистрирован Минздравом РФ для профилактики инфицирования детей от 12 до 17 лет. Вакцина содержит 2 компонента, которые вводятся в 2 этапа с интервалом в 21 день. Как подчеркивает представитель Министерства здравоохранения, подростков в возрасте от 12 до 15 лет будут прививать исключительно с согласия родителей (опекунов). Желающие привиться от ковида в возрасте 15 лет и старше должны будут предоставить свое письменное информированное добровольное согласие на процедуру.



Исследования прививочного препарата идут с июля прошлого года. В данный момент при участии двенадцати детских медучреждений столицы завершается III фаза испытаний. Пока единственным побочным эффектом вакцины, зафиксированным в ходе тестирования, является повышение температуры тела.