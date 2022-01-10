«Спутник V» эффективен против штамма «омикрон» на 75 %

Согласно сделанному 18 января заявлению Александра Гинцбурга, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи, прививочный препарат российского производства под названием «Спутник V» приблизительно на 75 процентов эффективен в борьбе против ковидного штамма «омикрон» (ист.: ТАСС).



Так, выступая на шестнадцатом Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии, академик РАН поделился следующей информацией: «В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону» протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация «Спутником Лайт», то 100 % защита к «омикрону».