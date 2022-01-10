Коронавирус в России набирает обороты

По состоянию на среду, 19 января, количество зафиксированных за последние 24 часа случаев инфицирования Covid-19 в РФ составляет практически 34 тысячи, а именно 33 899. Это рекордное значение с 27 ноября прошлого года. В относительном выражении прирост заразившихся равен 0,31 процента. Лидерами по заболеваемости ковидом за минувшие сутки стали Москва (+8795), Санкт-Петербург (+4382) и Подмосковье (+2626). За весь период пандемии в стране заразились опасным вирусом 10 899 411 человек (ист.: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом).



Как уведомила зампредседателя правительства Татьяна Голикова, в 60 процентах случаев граждане РФ инфицируются штаммом «дельта», в 40 процентах – штаммом «омикрон» и рядом иных вариантов вируса. При этом уровень заболеваемости увеличивается в 67 регионах.



Избавиться от коварной болезни за сутки смогли 22 920 пациентов, за все время распространения вируса на территории России – 9 925 855 граждан.



За минувшие 24 часа от коронавируса в стране умерли 698 человек (вчера этот показатель был на 10 меньше). В общей сложности от этого заболевания скончались 323 376 россиян.