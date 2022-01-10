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Роспотребнадзор: «омикрон» тяжело переносится малышами в возрасте 2–5 лет

Сегодня в 13:49 Медицина 0 157 Карина Мелова
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По словам замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, ковидный «омикрон-штамм» особо плохо переносится малышами в возрасте 2–5 лет, у которых проявляется бронхиолит, требующий помещения в стационар (ист.: ТАСС).

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», – сообщил г-н Горелов и добавил, что большой риск вышеназванный штамм несет также для возрастной категории населения старше 65 лет, особенно при наличии сопутствующих заболеваний.

Согласно исследованиям иностранных ученых, заболевание коронавирусом будущей матери во время беременности может оказать влияние на развитие плода. «В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», – уверяет специалист.
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