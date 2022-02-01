Главная > Медицина

В столице начали прививать подростков 12–17 лет от коронавируса

31 января в 13:59 Медицина 0 385 Карина Мелова
1 Изображение

Вслед за Санкт-Петербургом и МО, в столице развернута программа вакцинации подростков от ковида на безвозмездной основе. С этой целью применяется препарат «Спутник М», разработанный сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (ист.: канал комплекса социальной сферы города Москвы в Telegram).

Сообщается, что вакцинация детей 12–17 лет проводится в 13 пунктах на базе детских поликлиник города (с разрешения родителя или опекуна для лиц до 15 лет). На I прием необходимо записаться по телефону какой-либо выбранной поликлиники, за сутки до II посещения пункта вакцинации на телефон придет напоминание. Заявку также можно оставить в режиме онлайн на портале госуслуг, mos.ru, emias.info, используя мобильные приложения «Моя Москва», «Госуслуги Москвы» либо «ЕМИАС.Инфо». Интервал между введениями компонентов прививочного препарата составляет 21 день.

На вакцинацию подростку следует взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, выданный в Москве полис ОМC и СНИЛС, необходимый для оформления сертификата о вакцинации на gosuslugi.ru.

Эффективность «Спутника М» достигает примерно 93 %. Препарат оценивается как действенный и безопасный.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Жителям Германии газ с «СП – 2» будет обходиться недорого

Сегодня в 15:36 Экономика

В нижней палате парламента задумались о введении удаленного медосмотра водителей

Сегодня в 14:44 Государство

С сегодняшнего дня в РФ увеличился размер материнского капитала и соцвыплат

Сегодня в 13:56 Государство

ЕС определился с единым для всех сроком действия международных сертификатов о вакцинации

Сегодня в 12:55 Туризм
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Песков обнародовал информацию о месте хранения сбережений президента РФ Представители столичного бизнес-сектора хлопочут о пролонгации ФОТ 3.0 во время очередной волны коронавируса Президенты РФ и Франции побеседуют по телефону 28 января В сентябре в России заработает «Паутина» Подростков Санкт-Петербурга начали прививать от Covid-19

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2022

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
Top.Mail.Ru