В столице начали прививать подростков 12–17 лет от коронавируса

Вслед за Санкт-Петербургом и МО, в столице развернута программа вакцинации подростков от ковида на безвозмездной основе. С этой целью применяется препарат «Спутник М», разработанный сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (ист.: канал комплекса социальной сферы города Москвы в Telegram).



Сообщается, что вакцинация детей 12–17 лет проводится в 13 пунктах на базе детских поликлиник города (с разрешения родителя или опекуна для лиц до 15 лет). На I прием необходимо записаться по телефону какой-либо выбранной поликлиники, за сутки до II посещения пункта вакцинации на телефон придет напоминание. Заявку также можно оставить в режиме онлайн на портале госуслуг, mos.ru, emias.info, используя мобильные приложения «Моя Москва», «Госуслуги Москвы» либо «ЕМИАС.Инфо». Интервал между введениями компонентов прививочного препарата составляет 21 день.



На вакцинацию подростку следует взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, выданный в Москве полис ОМC и СНИЛС, необходимый для оформления сертификата о вакцинации на gosuslugi.ru.



Эффективность «Спутника М» достигает примерно 93 %. Препарат оценивается как действенный и безопасный.