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После завершения пандемии россиян будут продолжать прививать от коронавируса

2 февраля в 14:16 Медицина 0 224 Карина Мелова
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По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, по окончании пандемии коронавируса велика вероятность того, что граждан будут продолжать прививать от Covid-19.

«Вы спрашиваете, останется ли с нами вакцинация. Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет», – пояснила глава Роспотребнадзора сотрудникам «РИА Новости», уточнив, что ковид начинает напоминать быстро распространяющийся респираторный сезонный вирус. «Если мы говорим о коронавирусе, то мы уже сегодня имеем как минимум три значимых варианта, которые, если они будут вдруг менять друг друга, как при гриппе, нужно было бы иметь в поливалентной вакцине. Ученые над этим работают», – подытожила г-жа Попова.

Прежде Анна Попова сообщила, что «омикрон-штамм» не поражает легочную ткань и не приводит к тяжелому течению болезни. В то же время заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сказала, что привитые от Covid-19 люди в случае инфицирования штаммом «Омикрон» болеют меньше по длительности и легче, чем невакцинированные.

По мнению Николая Крючкова, иммунолога и кандидата медицинских наук, к середине 2022 г. эпидемия станет более контролируемой, а к осени снизится и уровень заболеваемости.
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