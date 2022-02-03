После завершения пандемии россиян будут продолжать прививать от коронавируса

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, по окончании пандемии коронавируса велика вероятность того, что граждан будут продолжать прививать от Covid-19.



«Вы спрашиваете, останется ли с нами вакцинация. Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет», – пояснила глава Роспотребнадзора сотрудникам «РИА Новости», уточнив, что ковид начинает напоминать быстро распространяющийся респираторный сезонный вирус. «Если мы говорим о коронавирусе, то мы уже сегодня имеем как минимум три значимых варианта, которые, если они будут вдруг менять друг друга, как при гриппе, нужно было бы иметь в поливалентной вакцине. Ученые над этим работают», – подытожила г-жа Попова.



Прежде Анна Попова сообщила, что «омикрон-штамм» не поражает легочную ткань и не приводит к тяжелому течению болезни. В то же время заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сказала, что привитые от Covid-19 люди в случае инфицирования штаммом «Омикрон» болеют меньше по длительности и легче, чем невакцинированные.



По мнению Николая Крючкова, иммунолога и кандидата медицинских наук, к середине 2022 г. эпидемия станет более контролируемой, а к осени снизится и уровень заболеваемости.