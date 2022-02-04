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В России будут проводить ревакцинацию граждан от Covid-19 с использованием назальной вакцины

3 февраля в 14:05 Медицина 0 247 Карина Мелова
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Как сообщила 3 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации, по окончании этапа исследования в клинических условиях и процесса регистрации назальная вакцина против Covid-19 от ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» будет использоваться для проведения ревакцинации граждан.

По данным пресс-центра, для целей лабораторного изучения прививочного препарата с привлечением взрослых добровольцев разработчику из федерального бюджета будет выделено 187,8 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение о предназначении вышеуказанных средств выдал глава Кабмина Михаил Мишустин.

Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения РФ, уверяет, что тестирование «Спутника V» в назальном формате докажет действенность и безопасность вакцины, вследствие чего будет пополнен перечень препаратов для профилактики коронавируса и создана дополнительная защита здоровья граждан от ковида.

В октябре Центр им. Н. Ф. Гамалеи получил разрешение Минздрава РФ на запуск II фазы лабораторных исследований вакцины от Covid-19 в виде назального спрея, который не исключает необходимость обычной прививки, но образует дополнительную преграду для вируса.
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