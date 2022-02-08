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В российской столице сейчас «властвует» омикрон-штамм

7 февраля в 13:52 Медицина 0 286 Карина Мелова
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Как уведомил в ходе беседы с сотрудником телевизионного канала «Россия 24» руководитель «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России Александр Гинцбург, 95 % жителей столицы, заболевших коронавирусом, инфицированы «омикрон-штаммом». Данный видеоматериал размещен на медиаплатформе «Смотрим».

В частности, глава научного центра заявил: «В Москве сейчас, по всей видимости, 90–95 % кто заболевает ковидом, у кого положительная реакция по быстрым тестам на ковид, – это «омикрон». В то же время сегодня «дельта-штамм» обнаруживают только в 2–4 % случаев.

Напомним, Москва столкнулась с «омикроном» в середине января. Этот вариант вируса быстрее передается, чем иные подвиды, однако переносится легче. Лишь 7 % пациентов подлежат госпитализации (при «дельте» данный показатель в группах риска был равен 70 процентам).
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