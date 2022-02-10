В РФ уменьшилось количество госпитализаций из-за коронавируса

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за последние 24 часа зафиксировано 183 103 случая инфицирования опасным вирусом. 20 178 заболевших были госпитализированы, что на 0,03 процента меньше вчерашнего показателя. В общей сумме с начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 13 миллионов случаев Covid-19, а именно 13 330 769.



По состоянию на 9 февраля лидерами по заболеваемости являются Санкт-Петербург (+19 644), Подмосковье (+11 956) и Москва (+11 521).



За минувшие сутки от последствий ковида умерли 669 человек, за все время распространения вируса – 337 390.



Количество выздоровевших от коронавируса сегодня составило 97 163, всего – 10 803 305.



По убеждению министра здравоохранения Михаила Мурашко, заражение омикрон-штаммом, как правило (особенно у привитых пациентов), не приводит к тяжелому течению болезни и сопровождается обычными симптомами ОРВИ: насморком, болью в горле и т. д.).



Граждане РФ могут вакцинироваться на бесплатной основе такими официально зарегистрированными в государстве препаратами: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона Н», «КовиВак», а также «Спутник M» для подростков.