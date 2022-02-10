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Москва практически одержала верх над «омикроном»

11 февраля в 12:59 Медицина 0 263 Карина Мелова
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Как уведомил в собственном блоге градоначальник Москвы Сергей Собянин, в российская столица уже миновала максимальный уровень заболеваемости ковидным «омикрон-штаммом». Наблюдается сокращение количества новых случаев инфицирования на 6 процентов.

Мэр заявил: «Пик заболеваний «омикроном» в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах, – за три-четыре недели». Он также рассчитывает, что в течение текущей недели уменьшение заболеваемости коронавирусом будет более заметным.

По данным г-на Собянина, день ото дня снижается число госпитализаций пациентов с Covid-19, однако абсолютные показатели заболеваемости все еще высокие. С середины января столичные поликлиники работают в экстремальном режиме. Впервые в амбулаторном звене функционируют телемедицинские подразделения поликлиник.

Помимо прочего, градоначальник засвидетельствовал отсутствие проблем с дозвоном по телефонам скорой и неотложной помощи и добавил, что налаживание эпидемиологической ситуации в Москве открывает возможность наращивания с 14 февраля объемов плановой помощи в поликлиниках. От имени проживающих в столице граждан он выразил благодарность всем медработникам за профессиональный и человеческий подвиг.

За все время распространения коронавируса в столице России зарегистрировано 2 558 503 случая заражения, за последние 24 часа – 22 747 случаев. Полный курс вакцинации от Covid-19 прошли 6 756 593 жителя Москвы.
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