Заболеваемость ковидом в РФ снова пошла в рост

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за последние 24 часа зафиксировано 179 284 случая инфицирования ковидом. Число заболевших увеличилось после 3 суток уменьшения. За все время распространения опасного вируса в стране заразились 14 659 880 человек.



Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Санкт-Петербурге (+17 151), Москве (+11 262), Красноярском крае (+7193), Новосибирской области (+5428), Пермском крае (+5203) и Челябинской области (+5159).



За минувшие сутки госпитализировано 19 573 пациента с диагнозом Covid-19 (на 10,3 % меньше, чем вчера), из них 1036 жителей столицы. Такие сведения представлены на ресурсе стопкоронавирус.рф.



Число летальных исходов вследствие ковида за сутки составило 748, за весь период пандемии в стране – 342 383.



Избавиться от коварной болезни за сутки удалось 172 468 россиянам, за все время пандемии этот показатель равен 11 643 393.



Сообщается, что в течение 7 дней уровень коллективного иммунитета граждан России упал с 64,1 % до 61,9 % в связи с потерей иммунитета перенесшими болезнь и привившимися более полугода назад.