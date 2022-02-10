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Заболеваемость ковидом в РФ снова пошла в рост

16 февраля в 15:28 Медицина 0 273 Карина Мелова
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По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за последние 24 часа зафиксировано 179 284 случая инфицирования ковидом. Число заболевших увеличилось после 3 суток уменьшения. За все время распространения опасного вируса в стране заразились 14 659 880 человек.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Санкт-Петербурге (+17 151), Москве (+11 262), Красноярском крае (+7193), Новосибирской области (+5428), Пермском крае (+5203) и Челябинской области (+5159).

За минувшие сутки госпитализировано 19 573 пациента с диагнозом Covid-19 (на 10,3 % меньше, чем вчера), из них 1036 жителей столицы. Такие сведения представлены на ресурсе стопкоронавирус.рф.

Число летальных исходов вследствие ковида за сутки составило 748, за весь период пандемии в стране – 342 383.

Избавиться от коварной болезни за сутки удалось 172 468 россиянам, за все время пандемии этот показатель равен 11 643 393.

Сообщается, что в течение 7 дней уровень коллективного иммунитета граждан России упал с 64,1 % до 61,9 % в связи с потерей иммунитета перенесшими болезнь и привившимися более полугода назад.
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