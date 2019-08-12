Электронная ипотека стала исключением закона об электронной подписи

Электронная ипотека - в числе исключений закона о защите граждан от мошеннических действий с недвижимостью, которые совершаются при помощи электронной подписи. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Росреестра.



В России 13 августа изменится порядок применения электронной подписи при совершении сделок с недвижимостью. Новыми правилами установлена возможность совершения таких сделок исключительно с письменного согласия владельца объекта недвижимости.



В сообщении говорится: «Действие нового закона не распространяется на цифровую ипотеку. Сохраняется возможность электронной подачи сведений от кредитных организаций, где не требуется личное участие гражданина».



То есть, в случаях оформления гражданами ипотеки в банке сама кредитная организация подает в Росреестр документы на регистрацию прав на объект недвижимости в электронном виде, исключение обусловлено, как пояснили в ведомстве, «уже существующими механизмами цифровизации рынка».



Письменного согласия собственника не требуется также, если «электронная подпись выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, и, если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде».



В остальных случаях, при планировании электронной формы сделки с применением электронной подписи, собственнику недвижимости необходимо подать об этом отдельное заявление в бумажной форме в Росреестр. Соответствующую запись в течение не превышающего пяти рабочих дней срока вносят в реестр недвижимости.



В ведомстве отметили, что «это позволит минимизировать риски совершения мошеннических операций с недвижимостью».