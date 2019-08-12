Вступили в силу расширяющие список участников военной ипотеки изменения закона

Сегодня вступили в силу принятые 2 августа изменения к закону «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Новой редакцией закона расширяется перечень участников, и военная ипотека закрепляется со следующего года в качестве единственного способа получить жилье для вновь поступивших на службу, чем исключается повторное обеспечение жильем сверх нормы.



В справке Государственно-правового управления президента РФ сказано: «Федеральным законом к участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих отнесены сержанты и старшины, солдаты и матросы, которые поступят на военную службу после 31 декабря 2019 года и общая продолжительность военной службы по контракту которых после 31 декабря 2019 года составит три года, включая продолжительность военной службы по контракту до указанной даты».



Перечень участников, таким образом, расширился за счет поступивших на службу после 31 декабря 2019 года старшин, сержантов, матросов и солдат, срок службы по контракту которых составляет три года.



К тому же, военная ипотека станет единственным способом получить жилье для вновь приступивших к воинской службе, чем исключается вероятность повторного сверхнормативного обеспечения жильем.



Государственно-правовое управление президента также уточняет: «Федеральным законом также уточняется основание для включения военнослужащего в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, которые поступили в добровольном порядке на военную службу из запаса и не воспользовались правом стать участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».



Принятые изменения призваны обеспечить добровольность участия в программе военной ипотеки. Вновь поступившего на военную службу нельзя включать в число участников системы в обязательном порядке. Основанием для этого может стать только его письменное обращение военнослужащего о включении в реестр участников накопительно-ипотечной системы.