Путин: на Дальнем Востоке ипотеки молодым семьям будут выдавать под 2%

Президент России Владимир Путин анонсировал запуск уже в текущем году программы ипотечного кредитования молодых семей в Дальневосточном регионе под 2% годовых. Глава государства заявил об этом в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.



Президент сказал: «Мы вчера с коллегами - руководителями регионов обсуждали этот вопрос, согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в Дальневосточных регионах всего под 2% годовых».



Он также напомнил о недавнем введении на Дальнем Востоке льготной ставки в 5% по ипотечным кредитам, что ниже ставки в целом по стране. Путин сказал: «Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно. Но сразу хочу предупредить руководителей других регионов: мы не можем сделать это по всей стране, это потеряет смысл, потому что цель этой меры – привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее».



Глава государства предложил «запустить программу уже в этом году сроком на пять лет». Он объяснил это необходимостью провести расчеты объемов финансирования, а также источников на будущее. Он уточнил, что действие данной программы будет распространяться на только на первичный рынок жилья, а именно на вновь вводимые многоквартирные дома и строительство индивидуальных домов для россиян, взявших «дальневосточный гектар». Источниками финансирования, по словам президента, послужат средства Фонда развития Дальнего Востока и госпрограммы развития Дальневосточного региона.



Российский лидер считает поддержку молодежи первой и ключевой задачей развития Дальнего Востока, поэтому необходимо предоставить молодым людям широчайшие возможности для образования, самореализации, создания семей, воспитания детей и внесения личного вклада в развитие «близкого для них Дальнего Востока». Все это является причиной для первоочередного строительства доступного и комфортного жилья.