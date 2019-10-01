Главная > Ипотека

Счетная палата высказывается за увеличение выдачи ипотек для реализации нацпроекта

9 октября в 17:24 Ипотека 0 129 Васильева Елена
1 Изображение

Гражданам РФ необходимо выдавать вдвое больше ипотек для реализации показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом заявила сегодня на «правительственном часе» в ГД аудитор Счетной палаты (СП) РФ Светлана Орлова, которая курирует строительную отрасль.

Она сказала: «В целом наметилась тенденция замедления количества предоставляемых гражданам ипотечных кредитов. Для выполнения установленного в 2019 году показателя за оставшиеся месяцы необходимо выдать по 193 тыс. ипотечных кредитов в месяц. Ежемесячно это почти вдвое больше, чем сейчас».

Орлова также уточнила, что за 8 месяцев текущего года, согласно данным ЦБ РФ, было выдано 788 тыс. ипотек, то есть около 99 тысяч в месяц.

Федеральный проект «Ипотека», входящий в нацпроект «Жилье и городская среда», предусматривает выдачу в текущем году 1,56 млн ипотечных кредитов.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Роспотребнадзор: контрольные закупки выявляют нарушения в практически 90% случаев

9 октября в 16:39 Торговля

Медведев: необходимо улучшать качество сельхозпродукции в соответствии с требованиями времени

9 октября в 16:12 Бизнес

Минфин готов к рассмотрению снижения налоговой ставки на недвижимость и движимое имущество

9 октября в 15:36 Налоги

Рост утильсбора грозит рынку уходом дилеров и ухудшением конкуренции

9 октября в 15:34 Транспорт
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Опрос: только после решения жилищного вопроса с помощью государства треть россиян готовы завести ребенка Техногигантам предложат новую схему налогообложения В Брюсселе призвали Лондон решать проблемы по Brexit самостоятельно Персональные данные более 60 млн граждан РФ попали в открытый доступ Силуанов: при низкой цене нефти резервов ФНБ достаточно на три-четыре года

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Top.Mail.Ru