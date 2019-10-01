Счетная палата высказывается за увеличение выдачи ипотек для реализации нацпроекта

Гражданам РФ необходимо выдавать вдвое больше ипотек для реализации показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом заявила сегодня на «правительственном часе» в ГД аудитор Счетной палаты (СП) РФ Светлана Орлова, которая курирует строительную отрасль.



Она сказала: «В целом наметилась тенденция замедления количества предоставляемых гражданам ипотечных кредитов. Для выполнения установленного в 2019 году показателя за оставшиеся месяцы необходимо выдать по 193 тыс. ипотечных кредитов в месяц. Ежемесячно это почти вдвое больше, чем сейчас».



Орлова также уточнила, что за 8 месяцев текущего года, согласно данным ЦБ РФ, было выдано 788 тыс. ипотек, то есть около 99 тысяч в месяц.



Федеральный проект «Ипотека», входящий в нацпроект «Жилье и городская среда», предусматривает выдачу в текущем году 1,56 млн ипотечных кредитов.