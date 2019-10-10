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Программа льготной сельской ипотеки заработает в РФ с 2020 года
11 октября в 17:28 Ипотека 0 115 Васильева Елена
В Минсельхозе ожидают, что программа льготной сельской ипотеки начнет работать в РФ с начала 2020 года. Об этом заявила журналистам замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Она сказала: «Мы работаем с двумя ключевыми банками, которые работают на сельских территориях, – Россельхозбанком и Сбербанком. В обоих банках идет подготовка разработки продуктов и, собственно, пока оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны, утверждены и будет некая отработка этих продуктов с точки зрения применения. В рамках проекта бюджета сумма на льготную ипотеку уже зафиксирована, поэтому мы ожидаем, что с января 2020 года мы сможем запустить этот продукт».
В Минсельхозе уточнили, что объем финансирования данной программы из госбюджета составит в 2020 году 1 млрд рублей.
Минсельхозом уже подготовлен проект необходимых для запуска программы правил, они внесены на рассмотрение правительства. Документы, предположительно, будут подписаны на следующей неделе. Лут напомнила, что сельская ипотека даст возможность не только приобрести, не о построить жилье.
Замминистра также указала, что регионы смогут принимать участие в софинансировании предусмотренной ставки в 3% для снижения ее до 0,1%. Лут пояснила: «В случае, если будет позволять бюджет и будет такой интерес у регионов, они могут эту ставку еще снизить, то есть получается, что физическое лицо может гипотетически платить ставку из расчета 0,1%». Она сказала, что размер первоначального взноса по сельской ипотеке должен быть не менее 10% от общей стоимости приобретения.
Лут заявила, что запуск данной программы привлечет в сельскую местность городских жителей и поспособствует обратной миграции. Замминистра заключила: «Мы будем работать над тем, чтобы этот продукт стал популярным, и по итогам первого года будем смотреть, что нужно поменять».
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