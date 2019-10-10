Переход на более выгодную ипотеку с использованием средств маткапитала будет упрощен

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая закончила разработку и скоро внесет на рассмотрение Госдумы проект закона, предполагающий упрощение процесса перехода на ипотеки с более выгодными условия с использованием средств материнского капитала. Она сообщила об этом сегодня в ходе заседания президиума Совета законодателей.



Парламентарий сказала: «Продолжая расширение практики мер социальной поддержки семей, предлагаю упростить для семей переход на ипотеку с более выгодными условиями с использованием материнского капитала».



Она также напомнила о состоявшемся в апреле текущего года обсуждении проблемы перехода на более выгодные условия кредитования для воспользовавшихся средствами маткапитала семей, причем данную инициативу поддержал президент Владимир Путин, который дал и соответствующее поручение. Зампредседатель Госдумы констатировала: «Сегодня у семей возникли сложности при переоформлении имеющейся ипотеки с материнским капиталом на более выгодные условия из-за необходимости предоставления дополнительных документов, что стало непреодолимым обременением».



Яровая подчеркнула: «Мною разработан законопроект, который защищает права семьи и снимает необоснованные обременения. Концептуально данный подход поддержан Министерством финансов РФ и Центробанком. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму».



Позиция банков, «которые оценивали материальное положение семьи парадоксальным образом», также препятствует переходу граждан на льготное ипотечное кредитование. Депутат продолжила: «То есть на момент оформления дорогой ипотеки банки заключают договор, а при рождении ребенка и переходе на льготную ипотеку пересчитывают совокупный доход семьи и признают ее неплатежеспособной».



Яровая рассказала: «Мы очень плотно взаимодействовали с Центробанком по этому вопросу, банки провели внутреннюю работу, мы договорились с ЦБ, что обращения заемщиков по этому вопросу будут рассматриваться Банком России в индивидуальном порядке во взаимодействии с коммерческими банками в случае отказа при переходе на льготную ипотеку».



В заключение она сказала: «Кроме того, в целях защиты прав потребителей мы совместно с Центробанком готовим брошюру, где в понятной и доступной для граждан форме будет рассказываться о программе льготной ипотеки, чтобы эта проблема вообще была снята».