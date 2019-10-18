Банкиры предлагают разрешить семьям брать ипотеку после продажи жилья с выделенными долями на детей

Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о подготовке поправок в законодательство, которые призваны решить проблему с выдачей ипотеки семьям, продающим существующее жилье с выделенными на детей долями. Инициатива по упрощению процедуры выдачи жилищных ссуд поступила от банкиров.



Эксперты отмечают, что, как правило, доли детям выделяются, если при приобретении недвижимости были задействованы средства материнского капитала. В таком случае родители обязуются нотариально заверить обязательство о выделении долей детям в покупаемом жилье. Впрочем, в дальнейшем с приобретенным жильем сделки для таких семей ограничены, пишет «Ъ». Для того чтобы продать квартиру с долями на детей, родителям необходимо получить разрешение в органах опеки, которые настаивают на выделении долей детям в приобретаемом жилье. А на такой шаг не готовы кредитные организации, поскольку, в случае дефолта с платежами, они не смогут продать жилье, ввиду нарушения прав несовершеннолетних.



Банкиры предлагают альтернативу – обязать родителей выделять доли в квартире детям уже после погашения ипотечной ссуды. Вдобавок необходимо четко регламентировать процедуру выдачи ипотеки семьям с детьми, которым полагаются доли.