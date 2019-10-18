Ипотечные заемщики не спешат идти на каникулы

С момента вступления в силу закона, позволяющего ипотечным заемщикам «идти на каникулы», инструментом воспользовались всего лишь 7.5 тысяч граждан. За 3 месяца действия спрос на программу достаточно низкий, констатируют кредитные организации. Участники рынка связывают невысокий интерес заемщиков к новому инструменту хорошей платежной дисциплиной и наличием иных, не менее выгодных инструментов – например, реструктуризация долга.
Впрочем, правозащитники полагают, что небольшой спрос на ипотечные каникулы связан с низкой информированностью граждан. Вдобавок, они выступают за расширение перечня жизненных ситуаций, которые позволяют отсрочить выплаты, пишет «Ъ».
Согласно программе, отсрочить выплаты на срок не более 6 месяцев (или снизить их) могут заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а именно: инвалиды 1-ой и 2-ой группы, временно нетрудоспособные граждане, граждане, потерявшие кормильца, а также те, чей семейный доход упал более чем на 30%. Открыть доступ к программе ипотечных каникул правозащитники предлагают и людям, испытывающим проблемы с бизнесом, переживающим развод и т.д.
По Вашему мнению, какое будущее у программы ипотечных каникул? О чем говорит низкий спрос на отсрочку?
Ипотечные каникулы, конечно, будут пользоваться популярностью, но в целом едва ли количество участников этой программы станет огромным. Дело в том, что ипотека – это вообще довольно дорогой продукт для большинства россиян. Жилищный кредит для покупки квартиры использует ограниченное число граждан, в то время как большинство опирается на средства от продажи старой квартиры, к которым добавляются средства потребительских кредитов. Ипотечных заемщиков можно очень условно отнести к специфическому российскому среднему классу. Как правило, они отличаются очень высокой платежной дисциплиной и трезво оценивают свои финансовые возможности. В этой связи проблемы с выплатами у них случаются сравнительно редко. Однако при дальнейшем снижении ставок по ипотеке, я полагаю, что число потенциальных участников программы вырастет. Чем дешевле кредит, тем шире охват потенциальных заемщиков, соответственно, на рынок ипотеки будут приходить не самые платежеспособные граждане, которым понадобится отсрочка.
По Вашему мнению, какое будущее у программы ипотечных каникул? О чем говорит низкий спрос на отсрочку?
Ситуация в экономике нестабильна, доходы населения сокращаются, стоимость жилья растет, а ипотека остается довольно дорогой – вот основные предпосылки того, что ипотечные каникулы будут пользоваться популярностью в будущем. Более того, не исключаю, что власти со временем пойдут на ее расширение, потому что совокупный ипотечный долг населения растет, а ситуация в экономике не улучшается. Возможно, будут введены отдельные программы для определенных категорий заемщиков (скажем, для молодых семей, молодых людей, тяжелобольных людей и т.п.), для которых будут предусмотрены еще более мягкие условия реструктуризации долга, чем сейчас. Что касается низкого спроса, то пока рано делать выводы, ведь программа действует всего пару месяцев. Со временем число заемщиков, которым потребуются каникулы, безусловно возрастет. Этот процесс будет развиваться скачкообразно, после каждого крупного экономического потрясения, скажем, после девальвации рубля.
По Вашему мнению, какое будущее у программы ипотечных каникул? О чем говорит низкий спрос на отсрочку?
Ипотечные каникулы – это, безусловно, необходимый инструмент поддержки заемщиков. Однако это не значит, что опция с первых месяцев должна пользоваться огромной популярностью. Все же речь идет о чрезвычайных ситуациях, таких как потеря работы или же болезни. Кроме того, сами заемщики весьма трезво оценивают свои возможности и подстраховываются заранее. В частности, в целом по России средний срок привлеченной ипотеки увеличился за прошедший год с 16,4 лет до 18,3 лет. Одновременно повысился и средний размер займа с 2,09 млн до 2,24 млн рублей. Иными словами, покупатели не рассчитывают на ипотечные каникулы и проявляют высокую дисциплину в отношении размера и срока займа, чтобы платеж был подъемным. В среднесрочной перспективе программа также вряд ли займет существенные позиции на рынке жилья из-за дешевеющей ипотеки.
К тому же, самые неблагонадежные, по мнению банков, заемщики (клиенты без первоначального взноса) фактически «отрезаны» от рынка, поскольку только в единичных проектах предлагается «нулевая ипотека» без какого-либо взноса. В подавляющем большинстве случаев требуется 10-20% от стоимости жилья, что отсеивает потенциально неблагонадежных клиентов, которые не могут собрать даже эту минимальную сумму.