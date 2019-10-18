Ипотечные заемщики не спешат идти на каникулы

С момента вступления в силу закона, позволяющего ипотечным заемщикам «идти на каникулы», инструментом воспользовались всего лишь 7.5 тысяч граждан. За 3 месяца действия спрос на программу достаточно низкий, констатируют кредитные организации. Участники рынка связывают невысокий интерес заемщиков к новому инструменту хорошей платежной дисциплиной и наличием иных, не менее выгодных инструментов – например, реструктуризация долга.



Впрочем, правозащитники полагают, что небольшой спрос на ипотечные каникулы связан с низкой информированностью граждан. Вдобавок, они выступают за расширение перечня жизненных ситуаций, которые позволяют отсрочить выплаты, пишет «Ъ».



Согласно программе, отсрочить выплаты на срок не более 6 месяцев (или снизить их) могут заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а именно: инвалиды 1-ой и 2-ой группы, временно нетрудоспособные граждане, граждане, потерявшие кормильца, а также те, чей семейный доход упал более чем на 30%. Открыть доступ к программе ипотечных каникул правозащитники предлагают и людям, испытывающим проблемы с бизнесом, переживающим развод и т.д.