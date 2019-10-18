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Правительство поможет многодетным семьям в выплате жилищных ссуд
6 декабря в 15:59 Ипотека 0 179 Иван Тихонов
В рамках заседания правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев внес предложение оказать дополнительную помощь многодетным семьям в оплате ипотечных кредитов. Речь идет о распределении 6 млрд рублей в дополнение к 1 млрд рублей, выделенному ранее. По словам главы Кабмина, эти средства помогут сократить долги по жилищным ссудам не менее чем 12 тысяч многодетных семей.
Премьер-министр подчеркнул, что выделение дополнительных средств – это весьма востребования мера. Помощь от государства смогут получить люди, «у которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года» (цитата по ТАСС). Боле того, для таких семей с сентября текущего года предусмотрена возможность сокращения долга по ссуде на 450 тысяч рублей, уточнил глава правительства.
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