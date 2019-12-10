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В ГД предлагают расселять жителей аварийных домов по ипотеке
17 декабря в 16:38 Ипотека 0 301 Иван Тихонов
Комитет ГД по бюджету разрабатывает поправку к правительственному законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс», которая предоставит право жильцам ветхих и аварийных домов переселяться за счет ипотеки.
В тексте документа отмечается, что на сегодняшний день в аварийных и ветхих домах зачастую живут малоимущие граждане, которым недоступен такой инструмент, как ипотечный кредит. Для решения проблемы таких жильцов в ГД предлагают подключить средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.
«Однако ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», — говорится в документе.
Авторы поправки предлагают за счет средств фонда снизить ставку по ипотеке для таких жильцов до не более 3% годовых, пишут «Известия». Паче того, размер затрат на ипотеку должен быть ограничен: после уплаты ежемесячного обязательного взноса в семье должно оставаться не менее 2х прожиточных минимумов.
На данном этапе инициатива прорабатывается профильным комитетом, но уже получила одобрение общественного совета при Минстрое России. Члены совета полагают, что субсидирование ссуды даст серьезный толчок гражданам для самостоятельного решения жилищного вопроса, но при условии, что государство гарантирует им положенные квадратные метры.
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