Крупные девелоперы идут на Дальний Восток

По мнению опытных специалистов в строительной отрасли, приход крупных федеральных девелоперов на Дальний Восток сможет уменьшить цену жилья в домах, реализуемых непосредственно от застройщика, а также нарастить объемы строительства и ускорить развертывание программы льготной ипотеки под рекордно низкую ставку в 2 процента годовых (ист.: ТАСС).



О необходимости предоставления ипотеки на льготных условиях под 2 % годовых на срок до 20 лет жителями ДФО заговорил президент в сентябре прошлого года, выступая на Восточном экономическом форуме. Используя данную возможность, молодые семьи могут взять кредит, сумма которого не превышает 6 миллионов рублей.



Развертывание программы «Дальневосточный гектар» началось 15 декабря 2019 г. На данном этапе ипотека на указанных условиях доступна клиентам ВТБ, Сбербанка, Банка ДОМ.РФ, Азиатско-Тихоокеанского и Дальневосточного банков. Еще 9 кредитных учреждений обещают присоединиться к программе до конца следующего месяца.



Причиной медленного развития строительства в дальневосточном регионе эксперты называют недостаточность производственных мощностей, высокую стоимость доставки материалов/оборудования из юго-восточной Азии и подключения новых объектов к коммунальным сетям, а также массовый выезд населения. При этом они видят потенциальный ключ к «спасению» ситуации в приходе в ДФО крупных федеральных застройщиков, основательная материальная обеспеченность, опыт и активы которых повысят конкуренцию на рынке жилья и позитивно повлияют на отрасль в целом.