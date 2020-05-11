АБР: сегмент ипотечного кредитования сократится, несмотря на увеличение доступности программ

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войкулов поделился мнением относительно рынка ипотечного кредитования в РФ в текущем году. По его словам, профучастники прогнозируют сокращение сегмента на 10% по итогам 2020 года. Причем негативные тенденции будут преобладать, несмотря на увеличение доступности программ и возможное дальнейшее снижение ставки по жилищным ссудам.



Банкиры указывают, что причиной сокращения сегмента станут, как минимум, 2 фактора: ожидаемое падение доходов граждан в конце весны – начале лета и более жесткий отбор заемщиков кредитными организациями, пишут «Известия». Согласно статистике ДОМ.РФ, в апреле текущего года было выдано на 17% меньше ссуд в количественном выражении и на 13% меньше – в денежном (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).



Напомним, в РФ, согласно поручению главы государства Владимира Путина, действует программа льготной ипотеки под 6.5% на покупку жилья в новостройках. В Минстрое сообщили, что по состоянию на 10 мая 2020 года, было получено 46.8 тысяч заявок на льготную ипотеку, и выдано 6.8 тысяч ссуд на сумму порядка 17.3 млрд рублей. В общей сложности программа предполагает выдачу 250 тысяч жилищных кредитов.



По данным ДОМ.РФ, по состоянию на 15 мая, кредитные организации одобрили 31 тысячу заявок на оформление льготной ипотеки. Эксперты прогнозируют, что к концу года ставки по ипотеке продолжат плавно снижаться, что может изменить тенденции на рынке.