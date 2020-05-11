|
АБР: сегмент ипотечного кредитования сократится, несмотря на увеличение доступности программ
19 мая в 10:55 Ипотека 2 297 Иван Тихонов
Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войкулов поделился мнением относительно рынка ипотечного кредитования в РФ в текущем году. По его словам, профучастники прогнозируют сокращение сегмента на 10% по итогам 2020 года. Причем негативные тенденции будут преобладать, несмотря на увеличение доступности программ и возможное дальнейшее снижение ставки по жилищным ссудам.
Банкиры указывают, что причиной сокращения сегмента станут, как минимум, 2 фактора: ожидаемое падение доходов граждан в конце весны – начале лета и более жесткий отбор заемщиков кредитными организациями, пишут «Известия». Согласно статистике ДОМ.РФ, в апреле текущего года было выдано на 17% меньше ссуд в количественном выражении и на 13% меньше – в денежном (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).
Напомним, в РФ, согласно поручению главы государства Владимира Путина, действует программа льготной ипотеки под 6.5% на покупку жилья в новостройках. В Минстрое сообщили, что по состоянию на 10 мая 2020 года, было получено 46.8 тысяч заявок на льготную ипотеку, и выдано 6.8 тысяч ссуд на сумму порядка 17.3 млрд рублей. В общей сложности программа предполагает выдачу 250 тысяч жилищных кредитов.
По данным ДОМ.РФ, по состоянию на 15 мая, кредитные организации одобрили 31 тысячу заявок на оформление льготной ипотеки. Эксперты прогнозируют, что к концу года ставки по ипотеке продолжат плавно снижаться, что может изменить тенденции на рынке.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
План восстановления экономики уже на подходе19 мая в 17:40 Экономика
Совфед заручился поддержкой Минздрава в вопросе поднятия возрастного порога для продажи алкоголя19 мая в 17:04 Торговля
Территориальные претензии по-японски19 мая в 12:11 Внешняя политика
Коронавирус в России: актуальная информация на 19 мая19 мая в 11:54 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В РФ вновь зарегистрировали прирост случаев COVID-19: оперативная информация на 15 мая 38 регионов РФ перешагнули отметку в 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией Коронавирус в России: актуальная статистика на 14 мая Российские туристы смогут перебронировать на внутренние направления ваучеры на зарубежные туры В Минпросвещения рассказали, кто сможет сдавать ЕГЭ в 2020 году
По Вашим прогнозам, сократится ли сегмент ипотечного кредитования и насколько на фоне пандемии коронавируса?
Годовое проседание прогнозируется, так как ограничительные меры, вызванные необходимостью сдерживания эпидемии коронавируса, нарушили привычный ход вещей. Рынок недвижимости адаптировался под условия самоизоляции путем перехода на онлайн-режим проведения сделок, однако остаются некоторые нюансы. Во-первых, некоторые покупатели ждут возвращения возможности совершать сделки в обычном режиме, то есть в офлайне. Во-вторых, ограничительные меры вызвали ряд негативных последствий, сформировавших условия экономической неопределенности среди потребителей. Прежде, чем принять решение, покупатели должны удостовериться в прочности своего финансового положения и занятости на рынке труда. Последнее условие как раз во многом зависит от того, насколько быстро будут сняты ограничения, а бизнес восстановится и вернется к своим показателям. Ситуация значительно варьируется от сферы приложения труда и от того, насколько та или иная отрасль пострадала в результате коронавируса.
Важным условием для рынка первичного жилья стало сначала сохранение, а потом небольшое снижение ключевой ставки, «помноженное» на ввод ипотеки с господдержкой. Данные меры позволяют обеспечить базовый спрос на новостройки, тем более что ранее на рынке столь выгодных условий (именно для широкого круга заемщиков) не было. Сумма кредита достигает 8 млн рублей, что позволяет рассмотреть большое количество предложений, при этом ставка составляет до 6,5%. Некоторые банки уже предлагают ипотеку под 5,9-6%.
На фоне ввода данных условий в нашей компании отмечается повышение активности среди заемщиков. Причин несколько. Это ввод более доступной ипотеки, отладка онлайн-сделок в условиях самоизоляции (некоторые звенья цепи были технически усложнены), возможность получить необходимые документы. Застройщики также предложили дополнительные выгоды. Например, в части предоставления рассрочек, субсидирования ипотеки от застройщика (дополнительно к господдержке).
Также у людей начинает появляться понимание относительно их материального положения, что способствует выработке решений относительно покупки. В мае был анонсирован постепенный выход из карантина, что воодушевляет потребителей.
По числу отказов мы фиксируем стабильность показателей – клиенту помогают правильно выбрать банк и подать заявку.
По Вашим прогнозам, сократится ли сегмент ипотечного кредитования и насколько на фоне пандемии коронавируса?
— Да, полагаю, что стоит быть готовыми к сокращению и числа, и объемов выдаваемых жилищных кредитов в текущем году. Несмотря на то что мы получили замечательный инструмент — ипотеку со ставкой 6,5% (а некоторые банки уже предлагают по собственной инициативе и 5,9% годовых), нельзя забывать о двух факторах: 1) эта программа поддержит только сектор первичного жилья, 2) сокращение уровня реальных доходов населения, которое мы наблюдаем с 2014 года. Также в сегменте новостроек мы начали замечать, что банки действительно стали строже рассматривать заявки на ипотеку. Пока что на выдаче среди наших клиентов это не сказывается, роста отказов в апреле-мае мы пока не заметили, однако в среднем по рынку, вероятно, можно будет в итоге увидеть сокращение числа одобренных заявок. Пострадает прежде всего вторичный рынок: там по-прежнему ставки кредитования выше, бюджеты покупки больше, а банки готовы рассматривать в качестве залога далеко не все объекты.