Главная > Ипотека

Льготная ипотека может стать еще доступней для граждан

2 июня в 16:05 Ипотека 0 443 Иван Тихонов
1 Изображение

Правительство рассмотрит проект постановления, разработанный Минфином, который предусматривает уменьшение размера первоначального взноса по ипотеке с 20% до 15% от общей суммы платежа. Инициатива касается жилищных ссуд, предоставляемых в рамках программ «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека под 6.5% годовых».

Проект постановления нацелен на реализацию ряда поручений президента РФ и корректировку взаимодействия госкорпорации «ДОМ.РФ», кредиторов и заемщиков, пишет РБК. Документом предусмотрено упрощение процедуры получения ссуды на льготных условиях.

Напомним, постановление правительства РФ, устанавливающее правила программы льготной ипотеки, вступило в силу с начала мая текущего года. Согласно документу, подать заявку на жилищный кредит по льготной программе граждане могут до 1 ноября. На данный момент размер минимального первоначального взноса составляет 20% от общей суммы кредита. При этом лимит по объему ссуды в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 8 млн рублей, в других регионах — 3 млн рублей. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам компенсирует государство.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Россия не будет принимать участие в Global Vaccine Summit 2020 на высшем уровне – Песков

Сегодня в 16:00 Медицина

Премьер-министра предупредили и риске массовой эмиграции IT-специалистов за границу

Сегодня в 12:45 Бизнес

Ситуация с распространением коронавируса в России на 3 июня

Сегодня в 11:57 Медицина

Цены на нефть постепенно возвращаются к докризисным показателям

Сегодня в 11:11 Экономика и бюджет
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Коронавирус в России: оперативные данные на 29 мая Динамика распространения коронавируса в России на 28 мая Доллар и евро выбрали разные пути Порядка 67% компаний в РФ пострадали из-за пандемии – бизнес-омбудсмен Трудовым мигрантам предложат социальную поддержку

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru