Льготная ипотека может стать еще доступней для граждан

Правительство рассмотрит проект постановления, разработанный Минфином, который предусматривает уменьшение размера первоначального взноса по ипотеке с 20% до 15% от общей суммы платежа. Инициатива касается жилищных ссуд, предоставляемых в рамках программ «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека под 6.5% годовых».



Проект постановления нацелен на реализацию ряда поручений президента РФ и корректировку взаимодействия госкорпорации «ДОМ.РФ», кредиторов и заемщиков, пишет РБК. Документом предусмотрено упрощение процедуры получения ссуды на льготных условиях.



Напомним, постановление правительства РФ, устанавливающее правила программы льготной ипотеки, вступило в силу с начала мая текущего года. Согласно документу, подать заявку на жилищный кредит по льготной программе граждане могут до 1 ноября. На данный момент размер минимального первоначального взноса составляет 20% от общей суммы кредита. При этом лимит по объему ссуды в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 8 млн рублей, в других регионах — 3 млн рублей. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам компенсирует государство.