Программа «Сельская ипотека» дополнительно получит 2 млрд рублей

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила о том, что на программу «Сельская ипотека», подразумевающую выдачу льготных кредитов под 3% годовых на приобретение недвижимости в сельской местности, будет выделено 2 мдрд рублей. Эта сумма позволит обеспечить жильем свыше 45 тысяч семей.



На сегодняшний день программа Минсельхоза по комплексному развитию сельских территорий получила около 1 млрд рублей федеральных средств.



«Практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы — спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое: на "Сельскую ипотеку" будет выделено еще два миллиарда рублей», — цитирует слова г-жи Абрамченко ее пресс-служба.



Таким образом, объем кредитования может достигнуть 120 млрд рублей, а площадь жилой недвижимости достигнет 4 млн кв.м.



«Сельская ипотека» реализуется с начала этого года, но уже зарекомендовала себя как один из самых востребованных и успешных проектов в сфере ипотечного кредитования. Она позволяет гражданам приобрести готовые, строящиеся дома или самим построить объект ИЖС по лучшим кредитным условиям с максимально низкой ставкой», — подчеркнула вице-премьер.