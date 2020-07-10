Ставка по ипотеке может опуститься до рекордного минимума – Хуснуллин

В рамках совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что средняя ставка по жилищным ссудам в РФ в текущем году может опуститься ниже 8% годовых.



«При выдерживании даже тех параметров, которые есть сегодня, мы в этом году показатель, который был в 2018 году заложен по снижению ипотеки ниже 8%, уже перевыполним, несмотря на все сложности», — заявил он (цит. телеканал «Россия 24»).



Вдобавок, г-н Хуснуллин сообщил, что по итогам первого полугодия 2020 года показатели 2019 года по объему ипотечного кредитования уже перевыполнены на 5% в физическом выражении и на 14% - в денежном.



Тем временем, президент России Владимир Путин в ходе совета заявил об историческом шансе РФ кардинально решить вопрос с жильем для граждан, добавив, что для снижения цены квадратного метра жилой недвижимости необходимо сократить издержки при строительстве жилья.



«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. (…) Все, что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья, должно быть в поле нашего внимания, зрения, должно приводить к конечному результату. А именно — к таким ценам, которые были бы по карману людям», - сказал глава государства.