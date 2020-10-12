|
Правительство предлагает продлить и увеличить программу льготной ипотеки
12 октября в 16:14 Ипотека 0 451 Иван Тихонов
Правительство РФ считает целесообразным продлить программу льготной ипотеки под 6.5% годовых с 1 ноября 2020 до 31 декабря 2021 года. Более того, объем программы будет увеличен с действующего лимита в 900 млрд рублей до 2.8 трлн рублей. Соответствующее постановление обнародовано на портале правовой информации.
В правительстве прогнозируют, что по результатам пролонгации госпрограммой смогут воспользоваться 877 тысяч человек по сравнению с запланированным ранее показателем в 310 тысяч.
Напомним, в августе размер первоначального взноса для получения льготного кредита был снижен с 20% до 15%. Изначально предельная стоимость жилья по программе не должна была превышать 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 3 млн рублей для регионов. В июне лимиты были повышены до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.
Ранее в сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки под 6.5% годовых, напоминает «Интерфакс». Тогда он сообщил, что параметры программы будут определены после 1 ноября.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
В РФ установлен новый антирекорд по числу инфицирования коронавирусом за сутки13 октября в 16:00 Медицина
Доля онлайн-торговли вырастет на 3% в общем объеме товарооборота РФ – АКОРТ13 октября в 11:16 Торговля
Премьер-министр анонсировал создание Федерального регистра льготников13 октября в 10:31 Государство
Российские страховщики фиксируют рост спроса на покрытие от COVID-1913 октября в 10:10 Страхование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Более половины россиян намерены самостоятельно копить средства на пенсию Депутаты ГД обяжут страховщиков перейти на электронный документооборот по оформлению выплат В Минцифре сообщили о запуске электронных больничных листов Тенденция на оптимизацию: работодатели намерены сокращать штат сотрудников В Роспотребнадзоре назвали «тревожной» ситуацию с распространением COVID-19
Архив статей