Правительство предлагает продлить и увеличить программу льготной ипотеки

Правительство РФ считает целесообразным продлить программу льготной ипотеки под 6.5% годовых с 1 ноября 2020 до 31 декабря 2021 года. Более того, объем программы будет увеличен с действующего лимита в 900 млрд рублей до 2.8 трлн рублей. Соответствующее постановление обнародовано на портале правовой информации.



В правительстве прогнозируют, что по результатам пролонгации госпрограммой смогут воспользоваться 877 тысяч человек по сравнению с запланированным ранее показателем в 310 тысяч.



Напомним, в августе размер первоначального взноса для получения льготного кредита был снижен с 20% до 15%. Изначально предельная стоимость жилья по программе не должна была превышать 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 3 млн рублей для регионов. В июне лимиты были повышены до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.



Ранее в сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки под 6.5% годовых, напоминает «Интерфакс». Тогда он сообщил, что параметры программы будут определены после 1 ноября.