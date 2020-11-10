Глава Банка России рассказала, что поможет избежать «пузыря» на ипотечном рынке

В ходе пленарного заседания в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина указала на необходимость своевременного завершения программы льготной ипотеки на жилье в новостройках. По ее словам, это позволит избежать образования «пузырей» в сегменте ипотечного кредитования.



«Своевременное завершение антикризисной программы позволит избежать формирования «пузырей» и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», — заявила г-жа Набиуллина.



Глава ЦБ отметила, что повышение цен на первичную недвижимость может спровоцировать снижение доступности жилья для россиян, несмотря на действие программы, пишет РБК.



«Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку», — добавила глава Центробанка.



Напомним, в конце октября правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.



Вдобавок, в рамках пленарного заседания Эльвира Набиуллина сделала прогноз относительно экономики страны. По ее словам, докризисного уровня российского экономика достигнет к середине 2022 года.