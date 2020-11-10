Главная > Ипотека

Глава Банка России рассказала, что поможет избежать «пузыря» на ипотечном рынке

Сегодня в 15:58 Ипотека 0 108 Иван Тихонов
1 Изображение

В ходе пленарного заседания в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина указала на необходимость своевременного завершения программы льготной ипотеки на жилье в новостройках. По ее словам, это позволит избежать образования «пузырей» в сегменте ипотечного кредитования.

«Своевременное завершение антикризисной программы позволит избежать формирования «пузырей» и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», — заявила г-жа Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что повышение цен на первичную недвижимость может спровоцировать снижение доступности жилья для россиян, несмотря на действие программы, пишет РБК.

«Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку», — добавила глава Центробанка.

Напомним, в конце октября правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.

Вдобавок, в рамках пленарного заседания Эльвира Набиуллина сделала прогноз относительно экономики страны. По ее словам, докризисного уровня российского экономика достигнет к середине 2022 года.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Госдума одобрила законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную выдачу займов

Сегодня в 17:13 Право

Будущим водителям упростят процедуру сдачи экзамена на права

Сегодня в 13:47 Транспорт

Новый антирекорд: число летальных случаев, спровоцированных COVID-19, за сутки впервые превысило 500

Сегодня в 13:22 Медицина

Стало известно, насколько эффективна отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V»

24 ноября в 17:15 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

«Армия» самозанятых ежедневно увеличивается на 5 тысяч человек – ФНС Коронавирус в России: антирекорды и рекорды четверга, 19 ноября Отечественные авиакомпании по итогам 2020 года сократят перевозки примерно на 50% Общее количество летальных исходов от коронавируса в РФ превысило 35 тысяч Эксклюзивный комментарий к закону «Об аудиторской деятельности»

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Top.Mail.Ru