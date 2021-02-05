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Центробанк взял курс на сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5 %

4 февраля в 15:44 Ипотека 1 334 Карина Мелова
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Елизавета Данилова, возглавляющая департамент финансовой стабильности ЦБ, подчеркнула необходимость постепенного сворачивания программы выдачи льготных кредитов на жилье под шесть с половиной процентов, опасаясь избыточных рисков (ист.: РИА Новости).

Г-жа Данилова полагает, что ипотека на льготных условиях теряет социальное предназначение, поскольку в больших населенных пунктах и мегаполисах значительно увеличилась доля инвестирования в жилье, когда недвижимое имущество используется в качестве выгодного объекта вложения средств в условиях снижения ставок и роста стоимости жилья. На фоне этого обесценивается первоначальная цель проекта льготного кредитования: сделать возможной приобретение жилья представителями широких слоев населения.

Кроме того, руководитель департамента финансовой стабильности Банка России пояснила, что в данный момент программа рассчитана на все регионы и всех заемщиков, при этом больше всего ипотек на льготных условиях выдается в регионах с дорогой недвижимостью, таких как столица, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Из чего следует вывод о необходимости выборочного продления льготного кредитования исключительно в регионах, которые особенно остро в этом нуждаются.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Ушаков Денис (финансовый консультант ООО "Личный капитал")

В качестве антикризисной меры программа льготной ипотеки была правильным и своевременным решением. Она позволила поддержать строительную отрасль, значение которой для российской экономики трудно переоценить. Но продление данной программы осенью 2020-года, на мой взгляд, уже было спорным решением. Понятно, что правительство, по-видимому, этим шагом попыталось отреагировать на вторую волну пандемии, которая грозила серьезным ослаблением спроса. И действительно, программа льготной ипотеки обусловила значительный спрос на жилищные кредиты, тем самым компенсировала весенний провал спроса и восстановила рынок. Но уже осенью стало понятно, что рост цен на недвижимость начал выходить за рамки разумного. По итогам 2020 года, по данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в России превысила 90 000 рублей и выросла на 16% год к году. Для сравнения: за весь 2019-й стоимость 1 кв. м на вторичном рынке выросла на 7,5%.

И, что удивительно, Москва (+16.5% гг с 01.2020 по 01.2021) занимает лишь 7-ое место по темпам роста цен на квадратные метры. Лидером роста, по данным все того же ЦИАН, является Нижний Новгород (+35,1%), далее следует – Екатеринбург (+30.5%), замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (+24.2% гг).

Кроме того, в 2020 году, по данным Росстата, было сдано на 5.9% меньше жилья, чем в 2019, что тоже сыграло на руку продавцами и подогрело рост цен.

Конечно, такие темпы роста цен на квадратные метры уже во многом нивелировали плюсы от низких ставок для большинства потенциальных покупателей и продолжать искусственно поддерживать этот ценовой, на мой взгляд, пузырь - нет никакого смысла. Я согласен с госпожой Даниловой, что программу льготной ипотеки если и стоить продлевать, то в очень ограниченном и более таргетированном формате. Но здесь очень многое будет зависеть от того, хватить ли у ЦБ сил противостоять строительному лобби, которое может задействовать мощные ресурсы на самых высших эшелонах власти.

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