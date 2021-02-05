Центробанк взял курс на сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5 %

Елизавета Данилова, возглавляющая департамент финансовой стабильности ЦБ, подчеркнула необходимость постепенного сворачивания программы выдачи льготных кредитов на жилье под шесть с половиной процентов, опасаясь избыточных рисков (ист.: РИА Новости).



Г-жа Данилова полагает, что ипотека на льготных условиях теряет социальное предназначение, поскольку в больших населенных пунктах и мегаполисах значительно увеличилась доля инвестирования в жилье, когда недвижимое имущество используется в качестве выгодного объекта вложения средств в условиях снижения ставок и роста стоимости жилья. На фоне этого обесценивается первоначальная цель проекта льготного кредитования: сделать возможной приобретение жилья представителями широких слоев населения.



Кроме того, руководитель департамента финансовой стабильности Банка России пояснила, что в данный момент программа рассчитана на все регионы и всех заемщиков, при этом больше всего ипотек на льготных условиях выдается в регионах с дорогой недвижимостью, таких как столица, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Из чего следует вывод о необходимости выборочного продления льготного кредитования исключительно в регионах, которые особенно остро в этом нуждаются.