Регулятор определил регионы с наиболее невыгодными условиями ипотеки

Центробанк определил регионы РФ, в которых установлена наивысшая средняя ставка по ипотечному кредиту. Ими оказались республики Ингушетия (8,35 %) и Тыва (8,22 %).



Если же рассматривать общую тенденцию по стране, можно сделать вывод о том, что средняя ставка по кредиту на жилье опустилась с 9 процентов (декабрь 2019 г.) до 7,36 процента (декабрь 2020 г.).



Завышенные ставки по ипотеке в прошлом году наблюдались и в Крыму, где они были равны 8,09 %, и в Севастополе (8,11 %), и в Чеченской Республике (8,11 %). Наиболее выгодные условия ипотеки в Республике Саха, где ставка составляет 6,3 %.



Жителям столицы доступно жилье в кредит в среднем под 7,69 %, петербуржцам – под 7,59 %.



Как сообщает Банк России, по состоянию на 1 января 2021 г. сумма долга заемщиков по ипотечных кредитах достигла 9,3 трлн руб. Этот показатель на 20,8 % превышает соответствующий показатель за аналогичный период 2020 г.