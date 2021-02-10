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Льготные условия вызвали накал на ипотечном рынке

10 февраля в 15:33 Ипотека 2 285 Карина Мелова
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Выступая перед членами нижней палаты ФС, министр экономического развития Максим Решетников сделал акцент на том, что ипотека на льготных условиях под шесть с половиной процентов привела к местному накалу ситуации на рынке кредитования в некоторых государственных субъектах, поэтому в процессе определения дальнейшей судьбы программы необходимо обращать внимание на доход жителей региона (ист.: «Прайм»).

«В ряде субъектов она (программа льготной ипотеки. – Прим. ред. «Прайм»), конечно, вызвала локальные перегревы рынка, особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен и так далее. С этим мы разбираемся, Министерство строительства разбирается. Зачастую цены были, что называется, крайне низкими, не было рентабельности, вообще не было первичного рынка в ряде регионов. И сейчас есть какая-то доходность и есть какая-то заинтересованность строить», – сообщил глава Минэкономразвития.

Как утверждает г-н Решетников, самые крупные бенефициары вышеназванной программы – большие населенные пункты, увеличивающие таким образом численность своего населения. В связи с этим в секторе льготного ипотечного кредитования следует рассматривать не только стоимость жилья, но и уровень зарплат, а также доступность такой ипотеки для отдельных лиц.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Казанский Александр (Директор дивизиона «Центр» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) )

Главный тренд на сегодняшнем рынке льготной ипотеки состоит в постепенном замедлении роста продаж в связи с тем, что эффект от снижения ставки компенсируется ростом цен на недвижимость благодаря повышенному спросу.

Аналитики Эксперт РА уточнили, что эффект от льготной ипотеки сводится к нулю при достижении цены квадратного метра 81-82 тыс. рублей. Учитывая, что эта цена фактически является нижним пределом для Москвы и Санкт-Петербурга, перемещение данной программы в регионы, о необходимости которого говорил Решетников, происходит естественным путем.

Таким образом, дальнейшее развитие льготной ипотеки в 2021 году будет происходить либо благодаря дальнейшему понижению "льготной" цены ипотеки на 1-2 пп., либо путем "ухода" в регионы.

Дмитриев Игорь (руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового бизнеса Росбанка)

Программы государственной поддержки ипотечного кредитования существенно повышают доступность жилья населению.

Считаем, что любые меры, направленные на усиление и сохранение подобной социальной инициативы, оказывают позитивное влияние на развитие рынка ипотечного кредитования и формирование дополнительных возможностей для приобретения гражданами собственного жилья.

Согласны также, что повышение доступности ипотеки в регионах является важной задачей и поддерживаем дополнительное усиление программ в этой сфере.

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