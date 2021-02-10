Льготные условия вызвали накал на ипотечном рынке

Выступая перед членами нижней палаты ФС, министр экономического развития Максим Решетников сделал акцент на том, что ипотека на льготных условиях под шесть с половиной процентов привела к местному накалу ситуации на рынке кредитования в некоторых государственных субъектах, поэтому в процессе определения дальнейшей судьбы программы необходимо обращать внимание на доход жителей региона (ист.: «Прайм»).



«В ряде субъектов она (программа льготной ипотеки. – Прим. ред. «Прайм»), конечно, вызвала локальные перегревы рынка, особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен и так далее. С этим мы разбираемся, Министерство строительства разбирается. Зачастую цены были, что называется, крайне низкими, не было рентабельности, вообще не было первичного рынка в ряде регионов. И сейчас есть какая-то доходность и есть какая-то заинтересованность строить», – сообщил глава Минэкономразвития.



Как утверждает г-н Решетников, самые крупные бенефициары вышеназванной программы – большие населенные пункты, увеличивающие таким образом численность своего населения. В связи с этим в секторе льготного ипотечного кредитования следует рассматривать не только стоимость жилья, но и уровень зарплат, а также доступность такой ипотеки для отдельных лиц.