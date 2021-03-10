Некоторые банки РФ готовы работать с плавающими ставками по ипотеке

Корреспонденты ТАСС установили, что некоторые из финансово-кредитных учреждений Российской Федерации готовы на практике применять жилищное кредитование с плавающей процентной ставкой.



Прежде глава государства Владимир Путин дал правительству и Центробанку распоряжение до 15 июля текущего года разработать поправки, описывающие схему изменения сроков и нестабильных процентных ставок по потребкредитам.



В то же время регулятор определил риски для заемщиков, готовых взять подобный кредит, и подчеркнул, что использовать в России плавающие ставки по кредитам следует со строгими ограничениями и исключительно с проверенными получателями займа. Такое мнение поддерживает и кредитный департамент «Росбанк Дом», и Сбербанк.



В Совкомбанке сегодня кредиты с плавающей ставкой могут получить крупные компании, которые, в отличие от граждан, способны контролировать свою бизнес-модель, а также риск повышения стоимости займа. «Полагаем, что если поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам будут приняты, то они смогут нивелировать указанные выше риски для банков и потребителя», – уверяет зампредседателя правления Совкомбанка Олег Машталяр.



12 февраля регулятор установил ключевую ставку на уровне 4,25 % годовых без возможности ее дальнейшего снижения.