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Некоторые банки РФ готовы работать с плавающими ставками по ипотеке

9 марта в 12:29 Ипотека 1 310 Карина Мелова
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Корреспонденты ТАСС установили, что некоторые из финансово-кредитных учреждений Российской Федерации готовы на практике применять жилищное кредитование с плавающей процентной ставкой.

Прежде глава государства Владимир Путин дал правительству и Центробанку распоряжение до 15 июля текущего года разработать поправки, описывающие схему изменения сроков и нестабильных процентных ставок по потребкредитам.

В то же время регулятор определил риски для заемщиков, готовых взять подобный кредит, и подчеркнул, что использовать в России плавающие ставки по кредитам следует со строгими ограничениями и исключительно с проверенными получателями займа. Такое мнение поддерживает и кредитный департамент «Росбанк Дом», и Сбербанк.

В Совкомбанке сегодня кредиты с плавающей ставкой могут получить крупные компании, которые, в отличие от граждан, способны контролировать свою бизнес-модель, а также риск повышения стоимости займа. «Полагаем, что если поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам будут приняты, то они смогут нивелировать указанные выше риски для банков и потребителя», – уверяет зампредседателя правления Совкомбанка Олег Машталяр.

12 февраля регулятор установил ключевую ставку на уровне 4,25 % годовых без возможности ее дальнейшего снижения.
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Пресс-служба Raiffeisenbank (Райффайзенбанк)

Райффайзенбанк не считает целесообразным введение плавающих ставок. Этот инструмент делает кредитный риск менее предсказуемым и комфортным для заемщика, особенно когда речь идет о значительных сроках кредитования, например, в случае ипотеки. А при условии экономической нестабильности данный инструмент может быть даже опасен. На данный момент на рынке исторически минимальные ставки. Однако любой рост для кредита с плавающей ставкой означает повышение долговой нагрузки заемщика.

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