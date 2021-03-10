Приобретенное в ипотечный кредит жилье должников может пойти с электронного молотка

Как сообщает информагентство ТАСС, комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал ГД принять в первом чтении проект закона, разрешающего использование электронной формы торгов в процессе реализации заложенного по ипотеке жилья должников.



Инициатором законопроекта выступило российское правительство, которое действовало в соответствии с распоряжением главы государства о формировании единой системы управления арестованным, конфискованным и прочим изъятым имуществом.



Поясним, в документе рассматриваются заложенные квартиры по ипотеке и арестованное имущество должников в порядке исполнительного производства, отныне подлежащие продаже на единых электронных площадках, определенных кабмином и занимающихся реализацией перешедшего в собственность государства имущества на электронных аукционах.



В данный момент подобное имущество подлежит продаже через традиционные каналы, такие как аукцион и публичные торги.



Авторы подготовленного документа уверены, что «положения законопроекта, направленные на установление электронной формы торгов, позволят не только повысить уровень прозрачности и конкурентности, но также, в условиях признания торгов состоявшимися, будут в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства».