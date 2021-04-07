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В ГД обсуждают улучшение условий семейной ипотеки
6 апреля в 18:57 Ипотека 0 242 Карина Мелова
Из-за снижения доступности семейной ипотеки на фоне роста стоимости жилья депутат нижней палаты парламента Александр Якубовский, возглавляющий рабочую группу президиума генсовета «Единой России» по защите прав участников долевого строительства, предложил уменьшить первоначальный взнос по этой программе с 15 до 10 процентов, увеличив максимальный размер кредита в регионах с 6 млн до 8 млн руб.
Так, в ходе круглого стола «Единой России» по поддержке многодетных семей 6 апреля народный избранник выразил следующее мнение: «При этом, по оценке Росстата, реальные доходы граждан за 2020 год сократились на 3,5 %. То есть по сути, жилье для многодетных стало недоступней. В связи с этим, полагаю целесообразным снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке с 15 % до 10 %, что позволит большему количеству семей улучшить свои жилищные условия».
Помимо вышесказанного, г-н Якубовский считает целесообразным включить в программу объекты вторичного рынка в селах и небольших городских населенных пунктах, количество жителей в которых не достигает 50 000. В подобных случаях банк обязуется удостовериться в удовлетворительном состоянии приобретаемого жилья и наличии в нем всех коммуникаций.
Депутат также полагает, что Банк России должен рекомендовать банкам, микрофинансовым учреждениям и кредитным потребительским кооперативам до 2022 г. не изымать приобретенные на условиях ипотеки квартиры в случаях, когда речь идет о единственном жилье многодетной семьи.
По материалам ТАСС
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