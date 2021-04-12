Ставка по льготной ипотеке от Сбербанка стала ниже

Сбербанк огласил уменьшение ставки по программе льготного жилищного кредитования с господдержкой до 5,75 % годовых при условии регистрации сделки в электронном формате.



В кредитной организации уточнили, что минимальная обычная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» равна 6,05 % годовых. В соответствии с условиями программы можно взять займ на жилье в размере до 12 миллионов рублей, если речь идет о столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге или Ленинградской области, и до 6 миллионов рублей на покупку жилой недвижимости в других субъектах РФ. Кредит выдается на срок до 30 лет, при этом необходимо оплатить первоначальный взнос от 15 процентов стоимости жилья.



В Российской Федерации программа льготной ипотеки под 6,5 % годовых (или даже меньше в отдельных банках) была развернута в апреле прошлого года с целью поддержания россиян и строительного сектора во время пандемии Covid-19. Программа должна была прекратить действовать 1 ноября 2020 г., но была пролонгирована правительством до 1 июля 2021 года. На данном этапе обсуждаются условия ее дальнейшего функционирования в России. ЦБ не согласен с ее продлением, объясняя свою позицию тем, что высокий спрос на объекты недвижимости стимулирует повышение их стоимости. Несмотря на это, результатом выполнения описанной программы стал рекорд по выдаче жилищных кредитов в 2020 г.

По материалам «Ведомостей»